斷捨離棄舊物被疑婚姻出問題 侯佩岑現身辟謠嬲憲哥主持唔認真
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無線娛樂新聞台報導：侯佩岑 呢日以超Fit身形現身一個活動，同老公結婚十多年嘅佢，早前因為一個社交平台Post，令外界懷疑佢婚姻出現問題，不過呢日佢就直接澄清只係自己執屋斷捨離，掉走舊衫估唔到會引起大家誤會，仲笑言婚姻的確經常都會遇到問題呀。
吳宗憲 早前喺金鐘獎勇奪大獎，當年曾拍檔多年留低唔少經典笑料嘅佩岑，呢日就感嘆指當年憲哥一啲都唔認真，淨係掛住做生意，自己嘅職業生涯可能會完全唔一樣，非常搞笑。
至於會唔會再次執起主持棒，佢就提到絕對有機會，仲話萬事有相量，有咩唔啱傾到啱呀。出道已經20年嘅佢，樣貌似乎未受時光影響，仲被指係凍齡女神，不過佢就話有可能係化妝同體形唔同嘅影響，所以要好好保養咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台