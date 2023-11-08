斷捨離棄舊物被疑婚姻出問題 侯佩岑現身辟謠嬲憲哥主持唔認真

無線娛樂新聞台報導：侯佩岑 呢日以超Fit身形現身一個活動，同老公結婚十多年嘅佢，早前因為一個社交平台Post，令外界懷疑佢婚姻出現問題，不過呢日佢就直接澄清只係自己執屋斷捨離，掉走舊衫估唔到會引起大家誤會，仲笑言婚姻的確經常都會遇到問題呀。