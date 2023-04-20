侯佩岑憶外婆昔日往事鏡頭前淚崩 教兒子面對生死議題
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無線娛樂新聞台報導：侯佩岑用咗兩年時間籌備首本童話繪本，希望小朋友從中學習別離，侯佩岑喺新書發佈會上，憶起自己與外婆昔日往事即淚灑當場。
侯佩岑有時亦跟兒子傾到生死議題，有時兒子似懂非懂，早前侯佩岑與中學好友前往北海道旅行，佢笑指老公黃伯俊臨時有事未能同行，只好跟國中朋友同遊。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台