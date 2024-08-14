15分鐘快速製作！三款超簡單便當食譜大公開讓你午餐時光更加精彩

胡麻醬烏冬：清爽又滋味

在忙碌的日常中，很多人都會選擇自製便當作為午餐，這不僅健康，還能節省外出用餐的時間。今天，我們將分享三款可以在15至25分鐘內快速完成的便當食譜，讓你的午餐時光更加多彩。

首先是胡麻醬烏冬，這道食譜只需要簡單的材料和步驟。你需要準備烏冬一包、蟹柳兩條、青瓜20克、粟米20克和少許芝麻。製作過程包括：- 用水烚熟粟米粒後撈起，浸冰水備用- 將烏冬放入滾水，煮約2分鐘，再放入冰水浸1分鐘，盛起瀝乾備用- 烏冬上放粟米、蟹柳、青瓜絲- 淋上芝麻沙律醬，灑上芝麻，完成

日式涼拌菠菜：色彩繽紛健康選擇

接下來是日式涼拌菠菜，這道菜不僅色彩繽紛，而且富含營養。材料包括菠菜500克、大蔥50克、蒜蓉1湯匙、醬油田湯匙、白芝麻2茶匙、麻油2湯匙、鹽2茶匙和少許金箔。製作步驟如下：- 水滾後加鹽，再放菠菜，會令菠菜葉保持翠綠；快煮30秒- 菠菜煮熟後立刻過冷河，撈起後輕輕的擰乾- 把菠菜放在碗內弄散，再加入醬油、麻油、蒜蓉、大蔥、芝蔴調味，攪拌均勻- 最後可以放些金箔裝飾，完成

芝士玉子燒：軟綿綿午餐時光

最後介紹的是芝士玉子燒，這道食譜需要的時間稍長，大約25分鐘。你需要準備雞蛋4隻、片裝車打芝士1塊、糖1茶匙、鹽1/4茶匙、雞湯1湯匙、味醂半湯匙、清酒半湯匙和少許番蒨。製作方法包括：- 首先將雞蛋打散，加入雞湯、味醂、清酒、鹽和糖- 拌勻後過篩隔走泡沫- 開細火，掃油加入¼蛋漿- 用筷子以打圈圈的方式攪拌蛋漿成碎片狀，會令玉子燒較為鬆軟- 蛋漿稍微凝固後，加入芝士，將鍋移至濕毛巾上降溫- 然後將蛋捲起，包住芝士，再推前- 再掃油倒入第二層蛋漿，輕輕揭起玉子燒的底部，等蛋漿稍微流入去，再捲起並推前- 重覆以上步驟，直至蛋漿用完- 最後切件，放番蒨裝飾，完成！