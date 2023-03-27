倪晨曦終正式補辦婚宴 順道為細仔舉行百日宴
呢日唔少親友都有到場祝賀Elva同老公Vincent嘅婚禮同細囝百日宴，好似專注內地發展嘅 Janice Man 同 沈卓盈 麥秋成 湯怡 夫婦 支嚳儀 湯洛雯 等等都先後現身，Elva仲同老公大囝以熱舞歡迎來賓，非常有趣。
Janice事後就話場內氣氛非常溫馨，自己仲一度忍唔住喊咗出嚟，仲話要學習吓佢哋三年抱兩嘅高效率呀。帶埋小朋到場嘅支嚳儀，就話當年因為坐月錯過佢哋夏威夷婚禮，估唔到婚宴一等就3年時間，仲大讚Elva安排晒小朋友場地同飲食呀。
新郎哥Vincent亦同Elva經理人安排驚喜，邀請咗唔少好朋友預早拍攝短片喺現場播出，而佢現場發表感言仲非常幽默，令唔少賓客都忍俊不禁呀。夫妻拍檔出席嘅麥秋成同湯怡，一樣話Vincent夠晒幽默，已為父母嘅佢哋，就話就快兩歲大嘅囡囡麥QQ搶手袋唔想父母出門呀。
已經好耐冇喺幕前同大家見面嘅沈大師，呢日就急急腳離場，原來工人姐姐離職後，佢就要同老公Calvin輪流照顧5月就兩歲嘅囝囝，所以呢日就一樣要返去陪小朋友唔可以盡興喇。
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