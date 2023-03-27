倪晨曦終正式補辦婚宴 順道為細仔舉行百日宴

無線娛樂新聞台報導：曾參加國際華裔小姐競選嘅 倪晨曦 2020年初同任職金融界嘅老公喺夏威夷成婚之後，就因為疫情而一直未能安排婚宴舉行，之後Elva同老公分別喺20年底同今年初生咗兩個囝囝，直至疫情早前放緩，Elva就喺3月26號喺一間五星級酒店正式舉辦佢哋嘅婚宴喇。