36歲的倪晨曦自2005年踏入選美界後,屢獲佳績,包括奪得多倫多華裔小姐冠軍及國際華裔小姐前五名。賽後,她選擇進修而非直接進入娛樂圈,並於多倫多大學深造。2020年,倪晨曦與金融才俊結婚,婚後生活幸福,並於今年初宣布懷上第三胎。近日,倪晨曦在社交平台分享了一段特別的短片,展示她即將「卸貨」的喜悅。「Wait 9 months for this(等九個月為了這一刻)This should be my last belly dance for sure #精力旺盛的媽媽 #vefamily #這個梗之前還很不屑結果自己最後也玩了 真是多變的媽媽」。影片中,倪晨曦戴著黑T恤,挺著巨肚跳肚皮舞,肚皮上畫著笑臉,旁邊兩個孩子也跟著跳舞。然而,網民對她的視線被遮擋表示擔心,紛紛留言提醒她注意安全。