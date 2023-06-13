修哥分享高齡保持健康秘訣 心姐教保持愉快蘇姍提定時檢查

無線娛樂新聞台報導：胡楓 謝雪心 同 蘇姍 呢日齊齊現身健康博覽，同大家分享保持健康嘅心得，好似已經91歲嘅修哥咁，精神好中氣仲可以上紅館開演唱會，就真係不得了喇。呢日修哥就話一定要多做運動同笑口常開，健康就自然來咁話呀。