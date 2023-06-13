健康博覽 修哥分享高齡保持健康秘訣 心姐教保持愉快蘇姍提定時檢查

修哥分享高齡保持健康秘訣 心姐教保持愉快蘇姍提定時檢查

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：胡楓 謝雪心 同 蘇姍 呢日齊齊現身健康博覽，同大家分享保持健康嘅心得，好似已經91歲嘅修哥咁，精神好中氣仲可以上紅館開演唱會，就真係不得了喇。呢日修哥就話一定要多做運動同笑口常開，健康就自然來咁話呀。

經常散住步唱歌練氣嘅佢，就希望大家都學佢保持健康喇。至於好快就會係父親節，修哥就話幾代同堂慶祝係每年嘅指定動作，不過就交晒由子孫安排喇。悉心打扮出現嘅心姐，一樣話保持開心對健康一樣有好重要影響，心姐更為呢次活動開金口唱粵曲，仲話唱曲會令自己心情愉快咁話呀。

蘇姍就認為夠瞓好精神一樣非常重要，而年前身體出過問題嘅佢，仲提醒大家要定期身體檢查，咁就更加保險喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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