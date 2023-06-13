修哥分享高齡保持健康秘訣 心姐教保持愉快蘇姍提定時檢查
經常散住步唱歌練氣嘅佢，就希望大家都學佢保持健康喇。至於好快就會係父親節，修哥就話幾代同堂慶祝係每年嘅指定動作，不過就交晒由子孫安排喇。悉心打扮出現嘅心姐，一樣話保持開心對健康一樣有好重要影響，心姐更為呢次活動開金口唱粵曲，仲話唱曲會令自己心情愉快咁話呀。
蘇姍就認為夠瞓好精神一樣非常重要，而年前身體出過問題嘅佢，仲提醒大家要定期身體檢查，咁就更加保險喇。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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