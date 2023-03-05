健康必殺食｜6號新節目撇甩肥媽 拍鄭衍峰狂請靚女嘉賓

無線娛樂新聞台報導：一向同肥媽合作拍飲食節目嘅 陸浩明 今次有毛有翼喇，新節目《健康必殺食》撇甩老拍檔同 鄭衍峰 合作，食盡靚女嘉賓嘅手勢仲話自己艷福不淺呀。呢日佢哋就同 吳紫韻 鞏姿希 邵初 江嘉敏 林凱恩 黃靖靈 幾位嘉賓一齊宣傳，6號又話位位嘉賓唔係港姐就係女神級，自己只係扮演裝住美味佳餚嘅碟，為各位做陪襯咁話。