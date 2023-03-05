健康必殺食｜6號新節目撇甩肥媽 拍鄭衍峰狂請靚女嘉賓

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：一向同肥媽合作拍飲食節目嘅 陸浩明 今次有毛有翼喇，新節目《健康必殺食》撇甩老拍檔同 鄭衍峰 合作，食盡靚女嘉賓嘅手勢仲話自己艷福不淺呀。呢日佢哋就同 吳紫韻 鞏姿希 邵初 江嘉敏 林凱恩 黃靖靈 幾位嘉賓一齊宣傳，6號又話位位嘉賓唔係港姐就係女神級，自己只係扮演裝住美味佳餚嘅碟，為各位做陪襯咁話。

咪以為新節目就咁煮吓餸咁簡單，每集佢哋都會有唔同主題，又會去唔同地方搵新鮮食材，而6號同Leonard仲會品嚐嘉賓嘅廚藝，但係講到靚女們嘅手勢，6號就點名 邵初 令人擔心喇。

講明叫「健康必殺食」，就梗係會介紹唔少健康飲食資訊啦，不過身處減肥忍口過程當中嘅 江嘉敏 就投訴淨係得沙律食喇，不過 林凱恩 就解釋有機天然菜一啲都唔平，Leonard仲爆料話一施完肥Kaman就急不及待摘菜嚟食，真係夠晒天然有機呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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