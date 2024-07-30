【獨家食譜】Leslie陳國賓教你做五青湯浸三文魚 營養豐富又健康
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在最新一集的《流行都市》中，Leslie陳國賓分享了一道創新且營養豐富的料理——五青湯浸三文魚。這道菜結合了五種綠色食材和三文魚，不僅美味還極具健康價值。
獨特食材搭配 創造出色味覺體驗
首先，三文魚需用鹽和胡椒粉輕輕醃製，再切成厚粒狀，煎至八成熟後撈起。五青湯的基底來自於青瓜、綠豆和牛油果，這些食材被打成蓉，並與芫荽葉及薄荷葉一起，增添了菜餚的香氣和風味。
簡單步驟 輕鬆在家烹飪
烹飪過程中，先將蒜蓉和乾蔥粒炒香，然後加入五青蓉炒勻。若顏色過於鮮綠，可加入椰漿調和。待湯料煮滾後，將煎好的三文魚粒放回鍋中，輕輕浸煮，或者直接將熱湯淋在三文魚上，最後撒上紅椒粉和合桃碎即可上桌。
豐富營養成分 促進健康
「五青湯浸三文魚」不僅味道鮮美，其豐富的營養成分如高質蛋白、健康脂肪和維生素，都有助於提昇身體健康。這道菜是一個絕佳的選擇，無論是日常飲食還是特殊場合都非常合適。
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圖片來源：TVB