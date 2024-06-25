【流行都市】Leslie陳國賓教你做「海藻雞肉沙律」 環保又健康開胃前菜引爆社交媒體
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在最新一集的《流行都市》，Leslie陳國賓帶來了一道既環保又健康的開胃前菜——「海藻雞肉沙律」。這道菜不僅美味，還融合了現代飲食的環保理念，使用植物蛋白替代動物蛋白，旨在推廣更綠色的飲食選擇。
簡單步驟做出美味沙律
首先，將椰菜、小黃瓜和洋蔥絲等蔬菜材料放入大碗中，加入鹽拌勻後醃製10分鐘，再進行沖洗和隔水處理。雞柳則通過隔水蒸煮5分鐘，待涼後切成小塊。海藻需要用清水浸泡後隔去水分。
調製清新醬汁
接著，將所有食材放入碗中，加入由芥花籽油、生抽、柚子醋和柴魚碎組成的醬汁，輕輕拌勻。這種日式風格的醬汁味道清淡，能突出食材的鮮味。
完成美味海藻雞肉沙律
最後，將拌好的沙律上碟，一道兼具營養與美味的前菜就此完成。「海藻雞肉沙律」不僅適合健身愛好者和追求低脂飲食的人士，也是喜愛新奇食譜的美食愛好者的不錯選擇。Leslie陳國賓表示：「近年流行以植物肉代替真肉，以植物蛋白取代動物蛋白以達至環保飲食的目的」，這道菜正是這一理念的實踐。
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圖片來源：TVB