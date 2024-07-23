夏日新食法！浸漬車釐茄配玻璃腩肉 控血糖又美味 Leslie陳國賓親授祕訣

簡單步驟製作浸漬車釐茄

隨著夏季的到來，許多人開始尋找清爽又能滿足味蕾的食譜。最近，《流行都市》的「睇餸食飯」環節特別邀請了Leslie陳國賓，向觀眾展示如何製作一道既健康又美味的冷盤—浸漬車釐茄配玻璃腩肉。這道菜不僅色彩繽紛，還富含膳食纖維和蛋白質，是夏日餐桌上的完美選擇。

首先，將車釐茄快速煮沸30秒後迅速冷卻，這樣可以輕鬆去皮。接著，準備一鍋冰糖水，加入話梅和白醋，冷卻後將車釐茄放入浸漬。為了讓車釐茄充分吸收香料的味道，需要在冰箱中浸漬至少六小時。

玻璃腩肉獨特處理方式

對於玻璃腩肉的處理，Leslie建議使用生粉、鹽和五香粉進行醃製，然後將其煎至金黃色，再加入青椒、蒜片和乾蔥炒至香噴噴。這樣不僅能保留腩肉的鮮美，還能增添菜品的層次感。

組合材料完成美味佳餚

最後，將浸漬好的車釐茄、煎好的玻璃腩肉和洋薏米混合，加入刁草和胡椒碎進行調味。這道菜不僅美觀，其獨特的酸甜口感和豐富的營養成分，也能幫助控制血糖，是健康飲食的理想選擇。Leslie陳國賓還特別強調，這道菜式的脂肪和蛋白質含量能有效阻止血糖的快速上升，適合糖尿病患者或是健康飲食者食用。