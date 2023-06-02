一舞傾城丨傅嘉莉慘被蔡淇浚玩弄 床戰關楚耀尷尬係咁笑

無線娛樂新聞台報導：傅嘉莉喺TVB熱播劇《一舞傾城》飾演皇牌小姐Paula，傅嘉莉首次拍床上戲，大讚對手蔡淇俊及關楚耀專業，Paula喺萬國城結識金融才俊「程宏開」蔡淇俊，蔡淇俊與傅嘉莉感情發展迅速，二人首日開工即要拍床戲，傅嘉莉覺得好尷尬。