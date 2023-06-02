一舞傾城丨傅嘉莉慘被蔡淇浚玩弄 床戰關楚耀尷尬係咁笑
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無線娛樂新聞台報導：傅嘉莉喺TVB熱播劇《一舞傾城》飾演皇牌小姐Paula，傅嘉莉首次拍床上戲，大讚對手蔡淇俊及關楚耀專業，Paula喺萬國城結識金融才俊「程宏開」蔡淇俊，蔡淇俊與傅嘉莉感情發展迅速，二人首日開工即要拍床戲，傅嘉莉覺得好尷尬。
傅嘉莉獲蔡淇俊求婚 ，傅嘉莉答應蔡淇俊求婚，二人甜蜜過後，傅嘉莉驚悉蔡淇俊埋身係為咗報復，而傅嘉莉與關楚耀嗰場床戲，佢尷尬到係咁笑，結果要關楚耀提佢唔好笑，怕越拍越耐！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台