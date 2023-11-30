獨家｜傅嘉莉再扮《食神》角色 味公主造型拍連鎖食店廣告

無線娛樂新聞台報導：傅嘉莉 早前喺台慶劇《香港人在北京》以多個不顧靚女形象出現，加上耳目一新嘅演出令唔少觀眾捧腹好評，佢扮演火雞姐一幕仲笑到唔少人狂噴眼水，而唔止觀眾喜愛，就連連鎖食店都一樣對Kelly演出青睞，呢日就邀請佢拍攝廣告喇。