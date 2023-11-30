獨家｜傅嘉莉再扮《食神》角色 味公主造型拍連鎖食店廣告
廣告
無線娛樂新聞台報導：傅嘉莉 早前喺台慶劇《香港人在北京》以多個不顧靚女形象出現，加上耳目一新嘅演出令唔少觀眾捧腹好評，佢扮演火雞姐一幕仲笑到唔少人狂噴眼水，而唔止觀眾喜愛，就連連鎖食店都一樣對Kelly演出青睞，呢日就邀請佢拍攝廣告喇。
Kelly呢日唔扮火雞姐而係扮味公主家燕姐，事前仲狂Loop當中片段揣摩，呢日仲要幾誇有幾誇，今次就用誇張表情演出喇。Kelly呢日又講起自己最愛打邊爐，仲分享自己最愛嘅食法，仲話各位演員同幕後同事都往往係自己最佳嘅邊爐友呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台