傅嘉莉成寶石鑑定師學士 曾因壓力大而鬼剃頭

無線娛樂新聞台報導：傅嘉莉Kelly呢兩年一直努力進修，報讀寶石課程，經過兩年努力Kelly終於畢業。呢晚佢就着住畢業袍出席英國寶石鑑定師文憑課程畢業典禮，領取證書成為學士，Kelly接受訪問時感動到眼濕濕；佢話自己好早就入行，冇讀過大學，呢個都係自己一個遺憾，所以自己好努力去讀書，希望可以有一技傍身，而家佢畢業成為學士，只要再去英國讀多一年碩士課程，就可以有碩士學位。