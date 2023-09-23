傅嘉莉成寶石鑑定師學士 曾因壓力大而鬼剃頭
廣告
無線娛樂新聞台報導：傅嘉莉Kelly呢兩年一直努力進修，報讀寶石課程，經過兩年努力Kelly終於畢業。呢晚佢就着住畢業袍出席英國寶石鑑定師文憑課程畢業典禮，領取證書成為學士，Kelly接受訪問時感動到眼濕濕；佢話自己好早就入行，冇讀過大學，呢個都係自己一個遺憾，所以自己好努力去讀書，希望可以有一技傍身，而家佢畢業成為學士，只要再去英國讀多一年碩士課程，就可以有碩士學位。
講番呢兩年疫情下又要開工拍戲，又要讀書，Kelly都話壓力好大，當時佢喺內地拍緊戲，返唔到嚟香港，考試都要喺深圳考，試過壓力大到鬼剃頭。雖然係咁，但而家諗番一切都係值得嘅！
網民點睇？
寶石？ 學士？
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台