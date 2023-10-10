傅孟柏入圍金馬老竇送豆花滿寓意 王柏傑未敢應承得獎後求婚
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無線娛樂新聞台報導：王柏傑 呢日同 傅孟柏 一齊現身宣傳，日前分別入圍今屆金馬獎最佳男主角同男配角嘅佢哋，呢日就分享獲悉成為候選人之後嘅心情，傅孟柏仲話爸爸即時為佢準備禮物，以一碗豆腐花希望乖仔錦上添花，真係夠晒物輕情意中喇。
而王柏傑就指宣佈入圍名單一刻自己唔敢睇，而老友 魏如萱 就係首個通知自己嘅人喇。至於會唔得獎後向女友 謝欣穎 求婚，佢就話等真正得獎先再算，而自己有份入圍已經開心到不得了咁話呀。
講返呢日佢哋宣傳嘅新劇，以美食融合警匪主題之餘，仲走訪當地多間知名小店拍攝，導演仲大讚佢哋嘆美食嘅滋味表情，令人睇到都已經流口水，仲話大家都可以搵到真實嘅餐廳，可以跟住演員去探店咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台