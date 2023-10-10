傅孟柏入圍金馬老竇送豆花滿寓意 王柏傑未敢應承得獎後求婚

無線娛樂新聞台報導：王柏傑 呢日同 傅孟柏 一齊現身宣傳，日前分別入圍今屆金馬獎最佳男主角同男配角嘅佢哋，呢日就分享獲悉成為候選人之後嘅心情，傅孟柏仲話爸爸即時為佢準備禮物，以一碗豆腐花希望乖仔錦上添花，真係夠晒物輕情意中喇。