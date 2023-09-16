傅珮嘉辦展覽撇甩阿仔留港工作 周國賢即將開騷廣發英雄帖
廣告
無線娛樂新聞台報導：傅珮嘉同周國賢合力打造創作三部曲，以音樂及藝術作為媒介，呼籲更多人關注情緒病，兩人呢日為合辦展覽宣傳，現場佈滿畫作，傅珮嘉為咗完成呢個企劃要留港工作，撇甩咗阿仔一段時間，佢更笑指阿仔開學非常適應新環境，大個仔唔需要媽咪，而阿仔都會貼心發訊息慰問。
周國賢多得今次有傅珮嘉去籌備，因工作太忙未能抽空幫手，令佢感到有啲慚愧，周國賢最近有睇過前輩劉德華藝術展，佢都有意籌備個人藝術展，希望做到一個屬於自己嘅展覽，周國賢即將開騷同歌迷見面，佢預告今次演出跟過往有好大分別，每場均為觀眾帶嚟驚喜。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台