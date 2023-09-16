傅珮嘉辦展覽撇甩阿仔留港工作 周國賢即將開騷廣發英雄帖

無線娛樂新聞台報導：傅珮嘉同周國賢合力打造創作三部曲，以音樂及藝術作為媒介，呼籲更多人關注情緒病，兩人呢日為合辦展覽宣傳，現場佈滿畫作，傅珮嘉為咗完成呢個企劃要留港工作，撇甩咗阿仔一段時間，佢更笑指阿仔開學非常適應新環境，大個仔唔需要媽咪，而阿仔都會貼心發訊息慰問。