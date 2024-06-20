皓雲師傅獨家傳授快速催財還卡數祕法 香港人必學三大財運提昇技巧

白虎招財法神祕力量

在香港，不少市民面臨財務壓力，尋求各種方法解決財務困境。最新一集「師傅！點算？」節目中，皓雲師傅分享了三種快速催財及還卡數的方法，幫助觀眾改善財務狀況。

首先，皓雲師傅介紹了「白虎招財法」。白虎位是位於面對房門的最右邊，雖然是煞星位置，但同時擁有招偏財的特質。「白虎位本身是煞星，但它有另一個特質，就是可以招偏財、快錢。但要注意，如生旺了這個位，是會招小人和麻煩。這個方法，不是不可以用，而是不能常用和長期用，因為有副作用。」皓雲師傅建議，在白虎位放置金髮晶柱，以增強招財效果。「可以在睡房白虎位放金髮晶柱，可以快速有效招財。因為晶柱是尖頂，有快速和加速的效果。如果想效果再明顯點的話，就可把信用卡月結單壓在金髮晶柱底，再擺放在白虎位。這個方法不可長期使用，一旦處理完卡數就要盡快收走。」

流月飛星催財法實踐

接著，皓雲師傅講解了「流月飛星催財法」。這是一種利用每個月的風水局來快速催財的方法。首先需要確定流月一白星和六白星的方位，然後在該方位使用風扇增強財運。

拓闊財路法五色豆祕籍

最後，皓雲師傅分享了「拓闊財路法」，這是一種旨在增加收入來源和儲蓄的方法。他指出可以使用五色豆來製作招財樽。「方法是，找一個透明樽，按木(綠豆)、火(紅豆)、土(黃豆)、金(白豆)、水(黑豆)的次序把豆放入去。因為在玄學中，金木水火土五行是代表所有行業，而豆就有發芽生長氣息，是古老生財方法。之後就要找出暗財位，即是家方位是坐哪向哪，大門相反方向是坐方。你正面站在大門後面拿指南針一看，假設是指向南邊，就代表家是坐北向南。我們在暗財位，用一個箱先放兩張100元紙幣，再用五色豆招財樽壓住它，最後蓋上蓋，放於暗財位位。」