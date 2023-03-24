戴祖儀28歲生日獲贈驚喜 江嘉敏猴擒摸何廣沛腹肌

無線娛樂新聞台報導：譚俊彥、黎諾懿、戴祖儀、陳曉華、何廣沛、江嘉敏、蔣家旻、朱凱婷及楊潮凱等，呢日現身由森美及陳敏之主持嘅全新TVB綜藝節目《優質服務100Fun》，呢個節目係以森美及小儀曾主持嘅《15/16》為藍本。