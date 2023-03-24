戴祖儀28歲生日獲贈驚喜 江嘉敏猴擒摸何廣沛腹肌
錄影當日恰巧係戴祖儀28歲生日，節目組為佢送上蛋糕驚喜慶生，眾人一齊唱生日歌，戴祖儀捧著蛋糕相當開心，佢希望大家今年賺到盆滿缽滿，預告將赴台灣拍新歌MV；譚俊彥作為餐廳老闆，一直視微笑為待客之道，對劉德華經典金句「今時今日咁嘅服務態度唔得㗎」印象深刻。
何廣沛最近發起食雞胸肉挑戰，為預備新劇拍攝密密操肌，江嘉敏及蔣家旻即場摸何廣沛嘅腹肌，佢又指目前已達標，不過距離拍攝新劇仲有個幾月，所以何廣沛仍堅持食雞胸食足100日。
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