優質服務100Fun 戴祖儀28歲生日獲贈驚喜 江嘉敏猴擒摸何廣沛腹肌

戴祖儀28歲生日獲贈驚喜 江嘉敏猴擒摸何廣沛腹肌

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：譚俊彥、黎諾懿、戴祖儀、陳曉華、何廣沛、江嘉敏、蔣家旻、朱凱婷及楊潮凱等，呢日現身由森美及陳敏之主持嘅全新TVB綜藝節目《優質服務100Fun》，呢個節目係以森美及小儀曾主持嘅《15/16》為藍本。

錄影當日恰巧係戴祖儀28歲生日，節目組為佢送上蛋糕驚喜慶生，眾人一齊唱生日歌，戴祖儀捧著蛋糕相當開心，佢希望大家今年賺到盆滿缽滿，預告將赴台灣拍新歌MV；譚俊彥作為餐廳老闆，一直視微笑為待客之道，對劉德華經典金句「今時今日咁嘅服務態度唔得㗎」印象深刻。

何廣沛最近發起食雞胸肉挑戰，為預備新劇拍攝密密操肌，江嘉敏及蔣家旻即場摸何廣沛嘅腹肌，佢又指目前已達標，不過距離拍攝新劇仲有個幾月，所以何廣沛仍堅持食雞胸食足100日。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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