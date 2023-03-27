八三夭香港站演唱會遇狂風大雨 兩度Encore滿足冒雨捧場夭怪
騷後接受訪問時，阿璞話佢哋其實三日前就已經嚟咗香港，連日嚟嘅綵排都一直好好天，點知正式開騷先嚟落雨，阿璞笑言騷前仲好擔心係咪要取消演出，但見到歌迷咁熱情就令佢哋覺得好感動。而霸天仲笑言係歌迷嘅熱情令個天停咗一陣雨，等佢哋可以順利走出伸延伸舞台同fans近距離見面。
今次八三夭嘅世界巡迴演唱會香港站，除咗邀請咁台灣唱作女歌手魏嘉瑩擔任暖場嘉賓外，佢哋仲請嚟樂隊Dear Jane擔任表現嘉賓，喺台上以廣東話同國語合唱出《到底發生過什麼事》。阿璞表示一直都有留意Dear Jane，直到佢哋嚟香港時，Dear Jane就透過經理人同佢哋聯絡，表示想做《到底發生過什麼事》嘅雙語版本，阿璞又分享由於呢首歌想講一位台北嘅朋友同香港嘅朋友好耐冇見嘅感覺，所以佢笑言即使自己嘅廣東話雖然唔太好，但都可以唱到個感覺出嚟。
由於太耐有喺香港開騷，一眾「夭怪」喺Encore後仍然意猶未盡，冒住大雨留守場內大叫
Encore，令本身已經執緊嘢嘅八三夭感動到再次出場。對於香港「夭怪」咁熱情，八三夭就話本身個場已經熄晒燈，而佢哋亦都除晒衫，因為工作人員同佢哋講，「夭怪」們都係場內唔肯離開，所以佢哋就即刻着詠衫上台，八三夭仲話只要歌迷想聽，佢哋就會繼續唱呀！
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