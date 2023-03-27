八三夭香港站演唱會遇狂風大雨 兩度Encore滿足冒雨捧場夭怪

無線娛樂新聞台報導：台灣樂隊八三夭相隔近四年再次嚟到香港舉行演唱會，雖然喺戶外場地開騷嘅佢哋，不幸遇上狂風大雨，但係都無阻同「夭怪」嘅熱情互動，演出期間八三夭仲走出延伸舞台同fans近距離接觸，傳到觀眾們都嗨爆。