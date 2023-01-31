八和會館團拜邀李家超梁振英到場 汪明荃對謝婷婷愛女Sara讚不絕口
適逢八和會館七十週年，阿姐有好多八和新搞作跟大家分享，將於5月舉行學生交流計劃、之後前往馬來西亞，阿姐屆時要視乎TVB工作安排，未必可以抽時間同行，但家英哥已答應隨行，今年八和推出一系列紀念品，譬如帽、頸巾及畫冊等。
八和會館喺疫情期間有新突破，跟學校進行網上交流，八和會館本身有製作網上教學，設有英文版，非華裔都可以睇到，希望多啲觀眾了解粵劇。
契女謝婷婷於2019年秘密產女，長居溫哥華，生活低調，雖然婷婷喺農曆新年前離港，原來佢都有抽時間帶埋愛女Sara去見契媽，阿姐大讚婷婷女兒Sara好乖又聽話：「好高大，如果3歲嚟講好高，見到佢好開心，好靚女，佢識講廣東話，咩都識少少，佢阿媽教得好好。」
阿姐與家英哥新年期間忙住招呼前來拜年嘅朋友，佢亦依照傳統跟家英哥去黃大仙上香，阿姐往年初二便出埠登台，因疫情3年喺香港過年，阿姐又指每年新十五前都去黃大仙祈福，希望身體健康，疫症快啲消除。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五月天、BLACKPINK澳門站（2月4日預購）、林敏驄、周興哲（1月28日公開發售）、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY（2月1日優先購票）和NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
如何得知不同生肖在2023兔年感情、財運、事業、健康方面運程？有什麼生肖犯太歲及如何化解？
想知道12生肖於兔年運程如何？希望兔年在感情、財運、健康及事業方面更得心應手？Sundaykiss已為你準備好12生肖兔年運程，讓大家在兔年行個好運！犯太歲的朋友亦不用太擔心，有5大犯太歲生肖要留意小心多變化、多小人及易受傷，特別有2個月份要留意，Sundaykiss 為大家整合兔年5大犯太歲生肖及化解方法。
讀者留言