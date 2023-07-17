汪阿姐決離任八和主席 廿年功成身退建樹良多

無線娛樂新聞台報導：近年一直投入粵劇發展同培訓新血，亦擔任八和會館主席廿年嘅 汪明荃 ，呢日出席八和會員大會時，正式宣佈唔再連任，希望將重心轉往幕前演出。阿姐話八和唔止財政同訓練方面都非常穩健發展，所以決定交棒與有賢之士咁話。