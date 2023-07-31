李銘順主演律政劇大收旺場 遙距與拍檔傳媒見面笑不停

無線娛樂新聞台報導：李銘順 主演嘅律政劇大受歡迎，雖然已經播完，呢日一班演員亦都再齊聚同傳媒見面， 雷嘉汭 仲爆當初以為劇情係發展一段爺孫戀，搞到現場笑聲四起呀。雖然李銘順身處新加坡只以視像形式出現，不過佢都對劇集成績非常關心，仲堅持唔可以發展忘年戀劇情呀。