李銘順主演律政劇大收旺場 遙距與拍檔傳媒見面笑不停
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無線娛樂新聞台報導：李銘順 主演嘅律政劇大受歡迎，雖然已經播完，呢日一班演員亦都再齊聚同傳媒見面， 雷嘉汭 仲爆當初以為劇情係發展一段爺孫戀，搞到現場笑聲四起呀。雖然李銘順身處新加坡只以視像形式出現，不過佢都對劇集成績非常關心，仲堅持唔可以發展忘年戀劇情呀。
扮演反派嘅 潘儀君 就話呢次演出過足戲癮，除咗認為發揮更大之外，仲可以做現實生活唔做得嘅壞事呀。而 初孟軒 就因為故事中嘅三角戀而被兩位女演員稱為渣男，仲話如果有機會一定要上訴呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台