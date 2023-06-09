八木莉可子拍廣告造型有趣 外星人闖家中嚇壞賀來賢人

無線娛樂新聞台報導：當年只得6歲已經因為拍攝廣告而備受注目嘅日本女星 八木莉可子 ，多年來都喺唔同廣告商之間大受歡迎，呢日佢就同 賀來賢人 拍攝新廣告，睇佢嘅造型打扮已經夠晒有趣喇，扮演外星人嘅佢喺廣告中仲嚇親拍檔呀。