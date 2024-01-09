陳展鵬47歲生日撞頒獎禮孖fans提前預祝 陳曉華狂嗌失聲變鵝公喉
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無線娛樂新聞台報導：TVB台前幕後拉大隊支持一年一度慈善盛事公益金百萬行，出席有陳展鵬、丁子朗、羅天宇、朱敏瀚、陳曉華、郭柏妍、林正峰、安德尊、《中年好聲音》家庭、應屆港姐及J2ers等，一呼百應，陣容人強馬壯。
今年步行路徑首度途經港珠澳大橋，展鵬覺得好有新鮮感，每次都撞到好多朋友，大家精神狀態同心情都非常好，今年係公益金55周年百萬行，展鵬指有機會參加百萬行好感恩；1月14號生日嘅展鵬，因正日撞正萬千星輝頒獎典禮，fans提前同佢預祝生日，而展鵬生日願望係世界和平，大家包容多啲，最重要係身體健康。
星期六播出《亞洲超星團》丁子朗同冼靖峰成功揀到心儀歌曲出戰第二次公演舞台，丁丁好開心以廣東歌《活著Viva》未演出先興奮，冼靖峰則期待發揮專長，講到之前五子喺TVB職藝員新春盆菜宴演出，陳曉華化身「迷妹」狂嗌，呢日出席活動失聲變「鵝公喉」。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台