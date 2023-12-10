共建美好社區大匯演丨全港電子傳媒聯播節目 眾藝人為社會落力演出
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無線娛樂新聞台報導：星期六晚喺西九文化區舉行嘅《共建美好社區大匯演》逾百位藝人先後上台表演，除咗噚晚同大家睇過嘅《聲夢》、《亞洲超星團》成員之外， 蘇永康 《中年好聲音》成員 草蜢 福祿壽 陳煒 陳敏之 馮盈盈 吳偉豪 孔德賢 等都分別現身同大家分享。
蘇永康就指首次於竹翠公園戶外演出感覺非常享受喇，而近來忙於世界各地巡迴嘅草蜢亦喜於現場同圈中好友相逢，仲希望盡快再喺香港開騷咁話。至於一出現就會為大家帶嚟歡笑嘅福祿壽呢日就為大家預祝聖誕，又提到佢哋新節目報名情況非常踴躍，祖藍更代早前不適入院嘅太太報平安。
而龍婷同羅啟豪對有份參與呢次全港電子傳媒聯播嘅節目非常開心，至於After Class相隔成年之後正式重聚，詹天文就開心又興奮，佢同張馳豪仲話希望可以《聲夢》全員安排聚會呀。兩位人妻煒哥同敏之一樣有參與，煒哥早前結婚周年解放性感，呢晚仲同敏之互笠高帽呀。
有份演出台慶劇《新聞女王》嘅孔德賢，就話對收視有佳績非常開心喇，FYY仲大讚Danny奸奸奸哋非常吸引呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台