冼靖峰 Archie生日弓箭手提早辦生日會 母親節密謀與細佬下廚敬母

Archie生日弓箭手提早辦生日會 母親節密謀與細佬下廚敬母

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：冼靖峰 月中就會度過24歲生日，不過一班「弓箭手」呢日就預自為佢舉辦Party慶祝，又齊齊玩遊戲切蛋糕，氣氛非常熱鬧。Archie就話呢日特別預備咗兩首歌為大家表演，報答大家支持，仲開放俾大家點歌呀。

舊年Archie生日時因為身處內地拍劇，今年可以同Fans並度，大家就安排咗幾份禮物送俾佢，令佢大為感動呀。除咗自己生日係大日子之外，母親節亦都係Archie非常重視嘅日子，呢日佢就話打算今年為媽咪親自下廚，同細佬一齊表達吓心意喇。

網民點睇？

Archie 好乖，又好錫fans，係好偶像❤

弓箭手好有心呀。幫Archie 搞咁大fans meeting 真係正❤

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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