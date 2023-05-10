Archie生日弓箭手提早辦生日會 母親節密謀與細佬下廚敬母

無線娛樂新聞台報導：冼靖峰 月中就會度過24歲生日，不過一班「弓箭手」呢日就預自為佢舉辦Party慶祝，又齊齊玩遊戲切蛋糕，氣氛非常熱鬧。Archie就話呢日特別預備咗兩首歌為大家表演，報答大家支持，仲開放俾大家點歌呀。