冼靖峰首辦歌迷聚會有求必應 計劃與家人泰國旅行享受陽光與海灘

無線娛樂新聞台報導：冼靖峰(Archie)日前舉行入行以嚟首個fans Club聚會，一班fans提早同偶像慶祝農曆新年，冼靖峰每次出騷喜見好多fans到場支持，有感未有好好溝道回饋佢哋，所以今次悉心籌備呢次活動，可惜聚會限制人數，呢次有60人出席，佢希望日後以小組形式與各fans見面互動。