冼靖峰為新歌MV學䟴身䟴勢 鍾柔美驚喜現身探班
講到今次拍MV，Archie話最大嘅挑戰竟然係演技呀，因為作喺MV入面除咗要演戲之外，仲要跟住個旋律嚟郁動，佢話：「綵彩導演畀咗好多指引我，亦教我點樣可以䟴得自然啲。」
呢日鍾柔美Yumi咁啱喺附近化妝，知道好友喺度拍MV，當然要過嚟探下班啦！佢兩個仲喺鏡頭前互相幫對方賣廣告，Yumi叫大家一家要睇Archie新歌MV，而Archie就爆料話Yumi應該好快出新歌呀！
網民點睇？
多謝拍攝新歌MV製作團隊，每一位都功不可沒👍令Archie 演譯得非常自然、投入、好睇、到位👏
有意義又開心又好聽的打氣歌
聽得出Archie放左好多心血落去鑽研成首歌唱法，要繼續加油
多謝好師妹 Yumi 探班🙏
Archie, Yumi 都係靚仔、靚女實力歌手！希望兩位可以嘗試多些跳唱作品，Congrats Archie 有這首非常入腦的funky song~Bug Fix! 👏👏👏👏👏
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