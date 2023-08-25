《愛‧回家》重返校園丨張景淳當眾換女生校服 湯盈盈遭笠書包整蠱
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無線娛樂新聞台報導：一眾《愛‧回家之開心速遞》演員劉丹、呂慧儀、單立文、滕麗名、羅樂林、林淑敏、許家傑、張景淳、吳偉豪及周嘉洛等呢日齊聚活動造勢，為配合重返校園主題，唔少藝人換上校服玩遊戲，大家玩得好放，湯盈盈更被整蠱搞到連眼鏡都走晒位，張景淳當眾換女生校服，場面搞笑。
周嘉洛重返《愛‧回家》呢個大家庭，佢同吳偉豪非常掛住大家，二人好耐冇一齊做訪問，佢哋希望將出面學到嘅嘢，可以喺《愛‧回家》擦出新火花畀觀眾睇，而佢哋更分享學生時代嘅難忘趣事。
日前迎來4字頭嘅「送水輝」許家傑喜獲朋友送上生日驚喜，「大小姐」林淑敏大讚許家傑人緣好，當晚有60位朋友齊聚，而劇中CP崔錦棠同李芷晴被封美女與野獸組合「分手」收場，崔錦棠有啲唔捨得對手。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台