《愛‧回家》重返校園丨張景淳當眾換女生校服 湯盈盈遭笠書包整蠱

無線娛樂新聞台報導：一眾《愛‧回家之開心速遞》演員劉丹、呂慧儀、單立文、滕麗名、羅樂林、林淑敏、許家傑、張景淳、吳偉豪及周嘉洛等呢日齊聚活動造勢，為配合重返校園主題，唔少藝人換上校服玩遊戲，大家玩得好放，湯盈盈更被整蠱搞到連眼鏡都走晒位，張景淳當眾換女生校服，場面搞笑。