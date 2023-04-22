姚瑩瑩勁減30磅分享變瘦秘訣 單立文手指韌帶撕裂被老婆鬧爆
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無線娛樂新聞台報導：劉丹、滕麗名、呂慧儀、林淑敏、許家傑、樊亦敏及陳俊霆等一眾《愛·回家之開心速遞》演員呢日現身電視城出席宣傳活動，身體力行推廣環保，將廢棄嘅膠樽、舊衫及紙品等變廢為寶。
姚瑩瑩最近瘦身好有成效，目前減咗接近30磅，佢即場分享變瘦秘訣，原來佢一直用錯方法減磅，同場嘅單立文上月不慎整傷手指韌帶撕裂，老婆胡蓓蔚得知此事即鬧爆，現時傷勢仍未康復；葉蒨文與吳偉豪喺《愛．回家》組成新CP，佢透露因吳偉豪有新劇拍，暫時未拍呢條感情線！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台