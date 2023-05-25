劉亞仁承認吸毒駁斥協助涉案男友逃亡 遭民眾潑咖啡狼狽離開

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：南韓最年輕青龍獎影帝劉亞仁今年2月涉嫌濫藥被警方立案調查，毛髮鑑定結果顯示對麻醉藥異丙酚（Propofol）、大麻、可卡因及俗稱「K仔」嘅氯胺酮呈陽性反應，更被懷疑協助涉案嘅藝術家男友潛逃海外，劉亞仁於5月24號早上10點半現身首爾中央地方法院。

面對在場記者問到係咪承認吸毒，劉亞仁直言承認大部分嫌疑，不過佢否認協助男友逃亡，經過一個半小時審訊，劉亞仁雙手被戴上手銬被押送至拘留所，佢表示已如實說出所有真相，感到好後悔。

劉亞仁被關10小時，據韓媒報道指，由於劉亞仁已承認大部分嫌疑，並對吸食大麻表達反省，加上劉亞仁有固定居所，無逃亡滅證可能，因此駁回拘捕令，劉亞仁其後步出警署遭人潑咖啡，讓劉亞仁大感不悅。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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