劉亞仁承認吸毒駁斥協助涉案男友逃亡 遭民眾潑咖啡狼狽離開

無線娛樂新聞台報導：南韓最年輕青龍獎影帝劉亞仁今年2月涉嫌濫藥被警方立案調查，毛髮鑑定結果顯示對麻醉藥異丙酚（Propofol）、大麻、可卡因及俗稱「K仔」嘅氯胺酮呈陽性反應，更被懷疑協助涉案嘅藝術家男友潛逃海外，劉亞仁於5月24號早上10點半現身首爾中央地方法院。