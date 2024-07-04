《玫瑰故事》劉亦菲霍建華主演 淚目愛情故事引發熱烈討論

四段淒美愛情故事

《玫瑰的故事》是一部講述黃亦玫（劉亦菲飾）從小在書香世家長大，展現出高超藝術天賦的電視劇。她在職場初期就受到重視，並與合作夥伴莊國棟（彭冠英飾）發展出戀情。不過，由於一些原因，兩人最終未能走到一起。黃亦玫在經歷了與學長方協文（林更新飾）的婚姻與離婚後，決定創業並在藝術品策展領域闖出新天地。在這過程中，她遇到了靈魂伴侶傅家明（霍建華飾），儘管傅家明生命所剩無幾，黃亦玫仍全力以赴，勇於探索，活出真實的自我。

《玫瑰的故事》不僅是黃亦玫的成長故事，也是她與四位男性深刻且不同的愛情故事。她的初戀男友莊國棟，是一位有為青年，兩人因緣未了；前夫方協文，是她的學長，婚後因性格不合選擇分開；靈魂伴侶傅家明，與她有著深厚的藝術共鳴，共度最後時光；年下男友何西，則是一段美麗的姐弟戀。這些故事交織出一幅豐富多彩的情感畫卷。

家庭與友情支持

在黃亦玫的一生中，家庭成員和朋友的支持不可或缺。她的父親黃劍知（侯長榮飾）和哥哥黃振華（佟大為飾）在她遇到挫折時總是給予最堅定的支持。此外，她的上司蘇更生（萬蒨飾）和職場導師姜雪瓊（朱珠飾）也在她的職業生涯中扮演了重要角色，幫助她在藝術策展領域取得成功。