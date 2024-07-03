劉亦菲

劉亦菲突破自我首挑母親角色 《玫瑰故事》與霍建華組「神顏CP」引爆追劇熱潮

TVB娛樂新聞
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改編自1981年亦舒的同名長篇小說，新劇《玫瑰的故事》由知名導演汪俊執導，李瀟及王思操刀編劇。這部劇集結了多位明星，包括「神仙姐姐」劉亦菲、佟大為和萬蒨，並特邀林更新及霍建華特別出演。這是劉亦菲繼《去有風的地方》後的又一力作，她的上一部作品曾成功帶動雲南大理的旅遊熱潮，使她的人氣急升。「神仙姐姐」這次不僅首次挑戰母親角色，更與已有五年未主演新劇的霍建華搭檔，兩人的合作被粉絲熱烈稱為「神顏CP」。

劇情激情澎湃 每集劇透懶人包

《玫瑰的故事》的劇情圍繞主角黃亦玫（劉亦菲飾）的愛情和職業生涯展開。黃亦玫是一名受歡迎的美術生，她的出現讓周士輝（吳彼飾）對關芝芝（藍盈瑩飾）的感情產生了動搖，從而引發一系列的情感糾葛。隨著劇情的發展，黃亦玫在職場上展現出自信和得體，並逐漸適應新工作，成為公司的得力助手。她與蘇更生（萬蒨飾）成為好友，並在工作中不斷成長和學習。

情感糾葛與職場挑戰並行

在情感方面，黃亦玫與莊國棟（彭冠英飾）的關係逐漸升溫，但兩人的感情也面臨著種種考驗和誤會。黃振華（佟大為飾）在追求白曉荷（陳瑤飾）的過程中，也經歷了一系列的波折。此外，蘇更生的過去和家庭問題也逐漸揭露，為劇情增添了更多的深度和複雜性。

星光熠熠演員陣容

除了劉亦菲和霍建華的精彩表現外，其他演員如佟大為、萬蒨、林更新等也都有著不俗的演出，使得《玫瑰的故事》成為一部集愛情、職場、家庭於一體的綜合性大劇。每個角色都有其獨特的故事線，相互交織，推動整個劇情向前發展。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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