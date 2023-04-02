阿Moon成公司力捧名單之一 發掘子善舊片搏登台搵真銀
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無線娛樂新聞台報導：劉佩玥 近年不時都演出唔少舉足輕重嘅角色，而TVB嘅藝員管理高層 樂易玲 日前接受傳媒訪問時，仲提到阿Moon係其中一位力捧藝員，呢日現身一個復活節活動嘅阿Moon，就話自己最好嘅回應，就係繼續好好表現自己同落力演出，唔好令大家失望咁話呀。
阿Moon同林子善 喺《隱形戰隊》嘅感情線非常吸引觀眾，而近日佢就轉發子善往昔嘅唱歌片段，仲話覺得「女女」 嘅唱功驚為天人，一定要幫佢好好宣傳吓，順便期望可以齊齊登台搵真銀呀。
下星期就係復活節假期，雖然因為入行未必有時間玩，不過阿Moon講起細個同家人一齊搵復活蛋都講到眉飛色舞，仲叫大家要好好享受一家人共處嘅時光呀。
網民點睇？
其實Tvb應該一早便要捧佢，阿Moon降魔的嘅啤啤以及美麗戰場嘅李靜兒演技已十分出色，加上隱形戰埸嘅shadow形像更是討好，希望Tvb能珍惜此等好演員比佢多做女一角色便好了❤❤❤
佢呢幾年劇接劇，唔講都知捧緊佢啦
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台