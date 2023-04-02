阿Moon成公司力捧名單之一 發掘子善舊片搏登台搵真銀

無線娛樂新聞台報導：劉佩玥 近年不時都演出唔少舉足輕重嘅角色，而TVB嘅藝員管理高層 樂易玲 日前接受傳媒訪問時，仲提到阿Moon係其中一位力捧藝員，呢日現身一個復活節活動嘅阿Moon，就話自己最好嘅回應，就係繼續好好表現自己同落力演出，唔好令大家失望咁話呀。