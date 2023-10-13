前港姐冠軍劉倩婷當選「十大傑青」感謝老公李丞責多年默默支持

無線娛樂新聞台報導：《2023十大傑出青年選舉》名單呢日正式出爐，由2009年港姐冠軍劉倩婷在內，共有6人獲得獎項，繼1975年港姐冠軍張瑪莉後，第二位獲選傑青嘅港姐，身為前慧妍雅集會長嘅劉倩婷一直致力行善，又創辦兩個慈善組織推廣傳統文化，今次得到呢個殊榮，佢覺得非常榮幸同開心。