前港姐冠軍劉倩婷當選「十大傑青」感謝老公李丞責多年默默支持
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無線娛樂新聞台報導：《2023十大傑出青年選舉》名單呢日正式出爐，由2009年港姐冠軍劉倩婷在內，共有6人獲得獎項，繼1975年港姐冠軍張瑪莉後，第二位獲選傑青嘅港姐，身為前慧妍雅集會長嘅劉倩婷一直致力行善，又創辦兩個慈善組織推廣傳統文化，今次得到呢個殊榮，佢覺得非常榮幸同開心。
劉倩婷多謝評審同大會給予獎項，呢個獎項意義好大，希望感染更多人一齊做更多嘅慈善工作，劉倩婷指慈善工作就好似一座好難行嘅山，當中最困難係搵義工，佢慶幸有一班團隊一齊幫忙，佢好感謝老公李丞責十幾年來默默支持。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台