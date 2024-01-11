隋棠懸疑劇演空姐具多面性 劉冠廷拍劇壓力大致暴瘦
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無線娛樂新聞台報導：劉冠廷 隋棠 同導演 柯貞年 呢日宣傳一部犯罪懸疑推理劇，劉冠廷呢次喺劇中要挑戰動作戲、吊威吔、仲要同隋棠上演情慾戲，相當考演技，劉冠廷仲形容自己呢次係嘔心瀝血之作呀。
呢日佢話有場戲份，要被吊起，為咗呈現快死嘅狀態，佢同吊威吔老師一直討論同嘗試，最終搞到自己攰到死，而因為呢個角色，劉冠廷真係承受好大壓力，拍到後期仲暴瘦，導演初頭都以為佢偷偷減肥，擔心咁樣會唔連戲，後來先知劉冠廷係因為壓力搞到無晒胃口，不過，為咗連戲，劉冠廷都逼自己食番多啲嘢，導演都大讚佢夠專業呀。而呢次棠棠就飾演一位美艷嘅空姐，不過呢個角色絕不平凡，仲帶有唔少神秘感添。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台