劉品言釜山打扮獲大讚 回憶法國留學雨中漫步趣事

無線娛樂新聞台報導：周潤發日前驚喜現身韓國釜山電影節接受亞洲電影大獎，而唔少參與今次影展嘅藝人亦都陸續登場，好似 劉品言 就因為演出嘅電影入圍「亞洲之窗」單元，而以一身全黑貼身魚尾裙亮相紅地氈，獲網友大讚氣質優雅。