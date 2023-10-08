劉品言釜山打扮獲大讚 回憶法國留學雨中漫步趣事
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無線娛樂新聞台報導：周潤發日前驚喜現身韓國釜山電影節接受亞洲電影大獎，而唔少參與今次影展嘅藝人亦都陸續登場，好似 劉品言 就因為演出嘅電影入圍「亞洲之窗」單元，而以一身全黑貼身魚尾裙亮相紅地氈，獲網友大讚氣質優雅。
而已經返台灣出席活動時，佢就提到喺當地受大家歡迎自己受寵若驚，首次到訪當地電影節嘅佢仲話感覺新鮮又興奮，又話每次出發到唔同地方都辛苦一班工作人員喇。
除咗入圍影展之外，好快佢又會同陳亞蘭合作擔任 金鐘獎 主持，呢日佢就指屆時嘅造型就交由團隊安排喇。呢日為一個法國品牌宣傳嘅佢，又提到當年喺當地留學嘅趣事，而其中一次雨中散步本來心中小劇場希望有型男搭訕，但係現實中出現嘅就竟然係賣花人，最後就只有自己買花俾自己喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台