劉德華辦藝術展門票開售 聯乘藝術家創作各式展品
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無線娛樂新聞台報導：劉德華 早前宣布籌辦藝術展《1/X劉德華的藝術空間》，門票今日（7月25日）正式發售。華仔今次仲聯乘唔同藝術家，共同創作出同自身經歷、音樂、電影等相關作品，分別以繪畫、書法、雕塑、影像、裝置等各種形式，向大眾展現前所未見嘅劉德華藝術世界。
華仔亦公開籌辦過程嘅影片，當中見佢親手繪畫、摺紙，又同唔同藝術家溝通交流，華仔仲指同風格迥異嘅藝術家溝通，由佢哋嘅作品、字同畫就仿佛見到本人一樣。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台