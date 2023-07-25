劉德華辦藝術展門票開售 聯乘藝術家創作各式展品

無線娛樂新聞台報導：劉德華 早前宣布籌辦藝術展《1/X劉德華的藝術空間》，門票今日（7月25日）正式發售。華仔今次仲聯乘唔同藝術家，共同創作出同自身經歷、音樂、電影等相關作品，分別以繪畫、書法、雕塑、影像、裝置等各種形式，向大眾展現前所未見嘅劉德華藝術世界。