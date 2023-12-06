劉德華捧遺照神情悲傷 與親友向父親劉禮作最後送別
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無線娛樂新聞台報導：劉德華父親劉禮上月20日在家人陪伴下安詳離世，家屬於昨日(5號)在香港殯儀館為劉禮舉行設靈儀式，今午(6號)出殯，靈柩奉移歌連臣角火葬場火化。早上已有數十歌迷在殯儀館門外守候送別，以及大批警員到場維持秩序，以免造成混亂。
早上經過大殮儀式之後，中午時份華仔與胞弟乘坐靈車直接由殯儀館後門駛出，緊接是親友出發，家人直達火葬場後，身穿一身黑色唐裝服飾嘅劉德華神情衰傷，雙手捧著遺照落車，難掩悲痛地步入禮堂，隨後太太朱麗蒨同女兒劉向蕙手牽手一齊緊隨。現場所見禮堂門外擺放着親友花牌，其中劉德華和太太劉向蕙送上的花牌上寫上「永念親恩」。儀式完畢後一眾親友陸續步出禮堂，劉德華護着妻女一同進行傳統檻火盆儀式後離開。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台