劉德華捧遺照神情悲傷 與親友向父親劉禮作最後送別

無線娛樂新聞台報導：劉德華父親劉禮上月20日在家人陪伴下安詳離世，家屬於昨日(5號)在香港殯儀館為劉禮舉行設靈儀式，今午(6號)出殯，靈柩奉移歌連臣角火葬場火化。早上已有數十歌迷在殯儀館門外守候送別，以及大批警員到場維持秩序，以免造成混亂。