劉德華疑挑戰做導演 成龍吳京主演新片
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無線娛樂新聞台報導：劉德華及吳京呢日出席電影《流浪地球2》幕後交流會，劉德華即場宣佈一個重磅消息，二人將與成龍合作新戲，本來成龍叫華仔執導新片，華仔目前仍在考慮中，預告下次出席電影招待會先再回答。
吳京近年有份投資嘅電影均票房大收，被稱為「電影投資風水師」，吳京謙稱冇必勝眼光，佢覺得自己有幸碰到一啲電影人非常熱愛電影，各種類型嘅電影百花齊放，一套電影能用真誠去感動觀眾，觀眾會給予特別好嘅回饋。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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