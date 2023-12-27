劉德華監製新戲補《門徒》遺憾 彭于晏忽然興奮大展身手

無線娛樂新聞台報導：由 劉德華 監製兼主演嘅新戲喺北京舉行首映禮，華仔聯同 林家棟 彭于晏 姜皓文 任達華 劉雅瑟 等演員以及導演 關智耀 、動作指導 錢嘉樂 齊齊現身。呢次華仔飾演愛妻大毒梟，展現深情同時又有殘忍狠戾一面，令作為首映座上既《流浪地球》導演郭帆睇完戲都大讚華仔係「千面劉德華」。