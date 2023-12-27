劉德華監製新戲補《門徒》遺憾 彭于晏忽然興奮大展身手
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無線娛樂新聞台報導：由 劉德華 監製兼主演嘅新戲喺北京舉行首映禮，華仔聯同 林家棟 彭于晏 姜皓文 任達華 劉雅瑟 等演員以及導演 關智耀 、動作指導 錢嘉樂 齊齊現身。呢次華仔飾演愛妻大毒梟，展現深情同時又有殘忍狠戾一面，令作為首映座上既《流浪地球》導演郭帆睇完戲都大讚華仔係「千面劉德華」。
電影唔只刺激緊張，亦有滿滿既港片精懷鋪排喺細節位。就好似華仔喺2007年電影《門徒》飾演嘅角色林昆，遺憾睇唔到自己嘅BB出世，所以今次導演就提議華仔喺寫故事時為戲中太太加上懷孕設定，填補《門徒》遺憾。
Eddie同偶像華仔喺戲中係敵對關係，當中亦有不少動作場面，佢更被錢嘉樂大讚身手不凡，令Eddie即場喺戲院大展身手！
華哥同華仔從TVB時期相識已經幾十年，感情就好似一家人咁。華哥就話，今次一收到華仔電話，佢連劇本都冇睇就即刻答應演出，只要係劉德華要求嘅，佢咩都願意！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台