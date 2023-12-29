劉德華梁朝偉英雄激鬥還原新片橋段 惠英紅李施嬅化身迷妹赴京追星
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無線娛樂新聞台報導：劉德華、梁朝偉及蔡卓妍主演電影《金手指》喺北京舉行首映禮，一眾主演聯同導演莊文強現身映後分享會，觀眾當中不乏名人名星，包括惠英紅、李施嬅及導演郭帆等。
華仔同偉仔相隔22年再次合作，連惠英紅都化身迷妹專登去北京追星，佢笑言等到頸都長，讚二人越嚟越有吸引力，擁有一種無法抵抗嘅魅力，呢次偉仔喺劇中演詐騙鼻祖，而華仔係一直咬住偉仔唔放嘅ICAC人員，佢哋喺現場即興對戲，英雄激鬥還原戲中橋段，華仔同偉仔更各自分享對角色嘅見解！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台