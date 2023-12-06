父親劉禮設靈丨劉德華雙手十合向在場傳媒致意 邱禮濤杜琪峯到場弔唁…
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無線娛樂新聞台報導：劉德華父親劉禮先生於11月20日離世，12月5日於北角香港殯儀館設靈，儀式以佛教形式進行，於下午五時至九時供親友弔唁，晚上九時至十時安排「華仔天地」會員弔唁。
劉德華中午約12點幾乘坐座駕抵達，其座駕直駛入停車場，華仔妻女下午2時幾坐車抵達，劉德華步出護送妻女入內，全程拖實朱麗倩及女兒劉向蕙，華仔上樓前雙手十合向在場傳媒致意。
一眾圈中好友及各界人士陸續到場向劉父致意，包括邱禮濤、杜琪峯、谷德昭、楊受成、鄭則仕、以及跟華仔情同母子的葉德嫻。圈中好友洪金寶、任賢齊、容祖兒、蘇永康、郭富城、小美、王馨平、胡楓、歐陽妙芝、李克勤及盧淑儀等送花牌致哀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台