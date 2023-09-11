有片丨劉德華孖陶大宇首合體唱《倒轉地球》 胡楓林子祥容祖兒群星到賀…
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無線娛樂新聞台報導：有片丨劉德華孖陶大宇首合體唱《倒轉地球》 胡楓林子祥容祖兒群星到賀華仔生日會
劉德華「華仔天地」成立至今幾乎每年都會在華仔的生日月份與他的「家人」（華仔fans的簡稱）一起慶祝；過去五年因為疫情關係，所以未能舉行。隨著疫情逐漸緩和，日前fanclub特別在機場博覧為華仔舉行一個3000人的生日派對，並為華仔邀請了一眾圈中友好出席包括羅蘭、胡楓、葉蒨文、林子祥、容祖兒、陳家樂、陶大宇、姜皓文、陳芷菁、谷德昭、錢嘉樂、何啟華、鄭則仕、湯鎮業、李暉、Cyril、許恩怡和媽咪柏安妮等與全場fans，在一片歡樂歌聲中一起預祝華仔9.27的生日。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台