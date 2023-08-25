劉德華舉行首個藝術展 稱愛女Hanna畫功比自己好
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無線娛樂新聞台報導：劉德華入行40年舉行首個藝術展，展覽首日華仔就親自現身藝術展，為大家介紹作品。今次華仔除咗同5位藝術家合作外，原來背後仲有第6位神秘嘉賓！
呢位神秘嘉賓就係華仔11歲嘅囡囡劉向蕙Hanna ，其中一幅蘋果圖畫仲相當有故事。華仔話呢幅蘋果畫係自己首次見到Hanna繪畫嘅第一幅畫，亦係華仔以前帶囡囡去跟老師學畫嘅畫，當時老師睇到Hanna嘅畫作後，就叫家長要好好栽培囡囡，華仔笑言雖然自己不遺餘力咁栽培囡囡畫畫，但都要睇囡囡嘅喜好嚟行事。
展覽入面華仔同Hanna嘅畫作一同展出，但就未有標明邊幅畫作係邊個畫家，華仔笑言呢個舉動係專登咁做，仲笑言冇必要要話畀大家知，華仔話：「好多大家覺得好嗰幅都唔係我畫嘅。」之後又話有專業人士同佢講，Hanna嘅創作空間比自己廣闊好多。
對於今次合作嘅5個藝術家單位讚不絕口，而咁多位藝術家亦對華仔相當欣賞，所以當中幾件展品，佢哋就以華仔嘅經典電影作為創作靈魂。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台