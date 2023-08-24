劉德華親自到作品展打點 參與藝術品拆箱過程
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無線娛樂新聞台報導：劉德華入行40年不斷接受挑戰作新嘗試，呢次佢就舉行首個大型藝術展，開幕禮越嚟越接近，呢日華仔就親自到展覽場地打點。
華仔話今次展覽嘅感覺係喺一個自在嘅情況下進行，佢笑言比起舉行演唱會，今次舉行藝術展嘅壓力反而冇咁大。華仔透露呢次展覽嘅作品係比較隨機性，所有作品都係佢想像以外，所以佢自己都幾期待呀。
而呢日華仔除咗到場監督進度外，佢仲約埋一眾當代藝術家見面交流。而凡事都親力親為嘅華仔，仲參與咗藝術品拆箱過程，當中有啲作品仲係以華仔嘅經典電影作為創作進題呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台