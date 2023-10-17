劉德華謝霆鋒相隔12年再結片緣 新片以全新方式延續陳木勝精神起用新演…
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無線娛樂新聞台報導：由劉德華同謝霆鋒主演嘅動作電影，聯同一眾演員包括呂良偉、陳家樂、沈震軒、內地演員此沙、仲有特別演出嘅許冠文（Michael）同導演郭子健等，呢日一齊出席開鏡儀式，華仔今次身兼監製，而霆鋒負責動作導演一職。
華仔同霆鋒相隔12年再續片緣，華仔大讚霆鋒比之前成熟咗好多，之前留意到對方參與咗好多動作演出，覺得佢喺呢方面可以繼續發展，希望香港下一代有多一位動作明星出現。霆鋒話每部作品都希望畀觀眾一啲難忘嘅場口，所以設計動作上會花心思。
雖然戲名係同已故導演陳木勝遺作嘅片名相關，不過該片就唔係續集，作為陳木勝舊搭檔嘅華仔同霆鋒，特別希望可以透過新作，以全新方式延續陳木勝嘅精神，繼而令香港動作電影再有創新。華仔話陳木勝一直起用新演員，所以佢同霆鋒事前諗咗好耐，搵嚟一班新一代演員好似此沙同謝苗等合作，希望藉住新演員天真無邪嘅眼神，畀觀眾有新嘅感覺。
許冠文呢位大前輩今次客串演出，令第一次同許冠文合作嘅呂良偉感到好興奮，呂良偉話Michael哥係佢哋一輩人嘅兒時偶像。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台