劉德華謝霆鋒相隔12年再結片緣 新片以全新方式延續陳木勝精神起用新演...

無線娛樂新聞台報導：由劉德華同謝霆鋒主演嘅動作電影，聯同一眾演員包括呂良偉、陳家樂、沈震軒、內地演員此沙、仲有特別演出嘅許冠文（Michael）同導演郭子健等，呢日一齊出席開鏡儀式，華仔今次身兼監製，而霆鋒負責動作導演一職。