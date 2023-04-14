劉心悠婚後首現身親證夫妻合照　因木工結緣零求婚過程定終身

劉心悠婚後首現身親證夫妻合照　因木工結緣零求婚過程定終身

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：劉心悠於2022年大除夕榮升為人妻，呢日係佢婚後首次出席活動，劉心悠整個人容光煥發，見佢左手無名指戴住婚戒。

對於日前網上流傳一張佢被圈外老公輕抱嘅合照，心悠大方回應相中人就係佢老公，不過佢否認懷孕，心悠坦言未有計劃今年生B。

心悠非常保護老公未有透露老公姓氏，不過佢笑笑口表示二人因木工認識，心悠笑指喜歡老公唔浪漫，喺零求婚過程中傾結婚，之後佢哋就搵日去揀戒指，相處平凡又幸福，稍後佢哋將邀請好友出席家中派對！

網民點睇？

年紀都大，趕住上岸。😮

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟五月天Twins鄭秀文許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 