劉心悠婚後首現身親證夫妻合照 因木工結緣零求婚過程定終身
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無線娛樂新聞台報導：劉心悠於2022年大除夕榮升為人妻，呢日係佢婚後首次出席活動，劉心悠整個人容光煥發，見佢左手無名指戴住婚戒。
對於日前網上流傳一張佢被圈外老公輕抱嘅合照，心悠大方回應相中人就係佢老公，不過佢否認懷孕，心悠坦言未有計劃今年生B。
心悠非常保護老公未有透露老公姓氏，不過佢笑笑口表示二人因木工認識，心悠笑指喜歡老公唔浪漫，喺零求婚過程中傾結婚，之後佢哋就搵日去揀戒指，相處平凡又幸福，稍後佢哋將邀請好友出席家中派對！
網民點睇？
年紀都大，趕住上岸。😮
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台