昔日台灣歌王劉文正被誤傳死訊 伊能靜發文回應鬧劇
但消息傳出後第二日，事件變得峰迴路轉！夏玉順突然改口稱劉文正因為唔願復出而詐死，又指「公佈死訊」係劉文正嘅意思，事緣內地有人出價超過5億港元，要求劉文正復出巡演，神隱多年嘅劉文正，因為極唔想見人而要求出此下策，已經聽到大家O晒嘴！
呢個「死訊」消息嚇親好多人，連劉文正年屆95歲嘅二姨都立即致電求證，期後二姨指劉文正仍健在，目前身在菲律賓一切安好，二姨表示外甥得知呢個消息好嬲！
而劉文正一手打造「飛鷹三姝」成員之一嘅伊能靜，出席活動時亦被問到師父嘅「死訊」，當時佢覺得師父搵到個比較安靜嘅地方定居，因為唔想被討論，所以自己咁多年都謹守本份，唔太想談論前輩，繼續尊重佢當時嘅選擇。但當爆出劉文正嘅「死訊」屬鬧劇後，伊能靜就喺社交平台出post，叫大家唔好太易相信傳聞，二姨受訪時更指劉文正一直冇跟夏玉順聯絡過，真相究竟係咁，真係劉文正回應先知！
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