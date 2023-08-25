劉永參加睇樓團被騙 報道出街即獲無條件退回訂金

無線娛樂新聞台報導：資深藝人劉永日前參加包食住嘅廣州睇樓團，預交6萬蚊人民幣做訂金，打算為兩個仔購入兩個單位，點知先發現簽嘅係35年租約，經過交涉後，劉永認為唔適合，希望解約退款，但發展商律師團拒絕，仲企硬要佢畀埋尾款，否則屬於違規，要再多付6萬違約金。由於中介曾表示可以現買現住，但實際要自己裝修，所以劉永懷疑自己墮入騙局，向傳媒曝光事件想討回公道。