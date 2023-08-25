劉永參加睇樓團被騙 報道出街即獲無條件退回訂金
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無線娛樂新聞台報導：資深藝人劉永日前參加包食住嘅廣州睇樓團，預交6萬蚊人民幣做訂金，打算為兩個仔購入兩個單位，點知先發現簽嘅係35年租約，經過交涉後，劉永認為唔適合，希望解約退款，但發展商律師團拒絕，仲企硬要佢畀埋尾款，否則屬於違規，要再多付6萬違約金。由於中介曾表示可以現買現住，但實際要自己裝修，所以劉永懷疑自己墮入騙局，向傳媒曝光事件想討回公道。
報道出街後，發展商即聯絡劉永，仲主動表示可以無條件解約同退返6萬訂金。劉永話吸收咗呢次教訓後，以後買樓會再小心啲。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台