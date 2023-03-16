劉浩龍盼11月在港舉行演唱會 怕歌詞敏感唔敢向林敏驄邀歌

無線娛樂新聞台報導：最近成立工作室升呢做老闆嘅劉浩龍，呢日現身電台宣傳新歌，事事都親力親為嘅佢，笑言而家自己好似精神分裂咁，夜晚就同客戶傾Job，朝早就做返歌手身份去宣傳歌曲，雖然辛苦，但師兄話一切都值得。