劉浩龍盼11月在港舉行演唱會 怕歌詞敏感唔敢向林敏驄邀歌

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：最近成立工作室升呢做老闆嘅劉浩龍，呢日現身電台宣傳新歌，事事都親力親為嘅佢，笑言而家自己好似精神分裂咁，夜晚就同客戶傾Job，朝早就做返歌手身份去宣傳歌曲，雖然辛苦，但師兄話一切都值得。

之前因為疫情關係，令師兄喺大灣區嘅演唱會被逼延期，而家通返關，師兄就承諾會盡快開返騷。佢仲話而家Eric Kwok 幫自己做緊四首新歌，亦計劃11月會喺香港開演唱會。

嚟緊會幫林敏驄演唱會擔任嘉賓嘅師兄，問到會唔會趁機向對方邀歌？佢就話之前林敏驄試過幫佢改編自己首《94340634》，改完之後自己完全唱唔到，所以師兄話為免對方填啲自己唱唔到嘅歌詞，所以都係唔好喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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